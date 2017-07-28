Маккейна ждет химиотерапия



Джону Маккейну проведут курс лучевой и химиотерапии. У сенатора обнаружили опухоль головного мозга. Об этом сообщает Daily News.

Маккейн будет проходить лечение в Аризоне. 80-летний сенатор планирует вернуться к работе в конгрессе в сентябре 2017 года. У Маккейна обнаружили одну из самых агрессивных форм рака – глиобластому. Ему сделали операцию по удалению новообразования. Спустя несколько дней после операции сенатор покинул медицинское учреждение с согласия врачей, чтобы принять участие в голосовании об отмене основных положений системы медицинского страхования Obamacare. Сенаторы встретили Маккейна овациями.