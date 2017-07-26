Ракка наполовину освобождена от ИГ



В Сирии силы, пользующиеся поддержкой США, выбили террористов запрещённой в России организации «Исламское государство» из половины районов города Ракки. Об этом сообщает агентство France-Presse в своём аккаунте в Twitter.

6 июня американские морские пехотинцы подключились к операции по освобождению Ракки. Кроме того, в операции «Великая битва» были задействованы ударные вертолёты Apache. 22 июля правительственная армия и отряды народного ополчения вышли к южному берегу реки Евфрат. Террористы были выбиты из населенных пунктов Дахиля и Эс-Сабхи. Операция по освобождению Ракки проводится Демократическими силами Сирии с 6 ноября 2016 года.