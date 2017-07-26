Американские санкции толкают Европу навстречу России

Жан-Клод Юнкер. Принимаемый в США новый закон об антироссийских санкциях, как ни парадоксально, уже идет на пользу Россиис. Потому что это не только антироссийский и антитрамповский, но еще и антиевропейский закон - то есть усугубляющий противоречия внутри единого Запада. Европа все больше убеждается, что слова американцев про «атлантическую солидарность» не более чем прикрытие собственных корыстных целей. Евросоюз недоволен принятым законом по санкциям против России, который затрагивает интересы «интересы ЕС в области энергобезопасности» - и поэтому ЕС принял решение о готовности действовать в течение нескольких дней, если озабоченности ЕС «не будут приняты в достаточной степени во внимание», заявил председатель Еврокомиссии

«Принцип «Америка в первую очередь» не может означать, что Европа – в последнюю. ЕС сейчас использует все дипломатические каналы, чтобы донести свои озабоченности до США и их союзников», – подчеркнул глава Еврокомиссии.

Он также отметил, что Евросоюз полностью привержен санкционному режиму против России, но основным условием для полного выполнения Минских соглашений, по его словам, является «единство по санкциям в рамках «Большой семерки» и тесное сотрудничество с союзниками». То есть, переводя на русский – разногласия в отношении санкций подрывают общую политику в отношении России.

Недовольство законопроектом – который на днях станет законом – выразили и в столицах Германии и Франции. При этом в Берлине отметили, что «за эти четыре недели мы - правительство ФРГ, Еврокомиссия, Евросоюз - приводили Вашингтону свои аргументации. Текст принятого законопроекта по сравнению с тем, что мы видели четыре-шесть месяцев назад, значительно улучшился».

Действительно, теперь речь идет только о трубопроводах, которые берут начало на российской территории, а не просто проходят через нее. Кроме того, сказано, что президент США примет решения о санкциях «в сотрудничестве с союзниками США». Но главного это не меняет, и поэтому принятые изменения недостаточны для того, чтобы успокоить европейцев. В законе все равно остались слова о противодействии строительству «Северного потока-2», а именно это и является вмешательством во внутренние дела Европы.

Могут ли американцы продавить Европу в этом вопросе – используя разногласия в самом ЕС, в частности позицию Польши, выступающей против «Северного потока-2»? Конечно, нет. Европейцы не подчинятся американскому диктату, более того – такое откровенное вмешательство в их дела лишь подтолкнет их к осуществлению проекта нового газопровода. Можно сказать, что, воюя с Трампом, американский Конгресс сделал подарок Герхарду Шредеру (бывшему немецкому канцлеру, возглавляющему совет директоров компании, занимающейся строительством трубопровода) и России. Теперь противникам газопровода в Евросоюзе будет гораздо сложнее вставлять проекту палки в колеса – США перешли все рамки приличий, и европейцы разгневаны.

О крайней степени недовольства европейских лидеров американским вмешательством можно было догадаться еще по чрезвычайно эмоциональному заявлению министра иностранных дел Германии и канцлера Австрии, сделанному еще в прошлом месяце. А за неделю до голосования в Конгрессе причины недовольства европейцев очень спокойно объяснял один из главных немецких атлантистов, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер , возглавляющий сейчас Мюнхенскую конференцию по безопасности. В своей статье «Почему европейцы против антироссийских санкций», опубликованной в «Правде» атлантистов, газете Wall Street Journal , он прямо указал:

«Под угрозой оказалась та общая позиция против России, которой США и Европа придерживаются с тех пор, как Москва в 2014 году аннексировала Крым. Американские и европейские партнеры анализировали и оценивали все санкционные меры перед их принятием. Европа и США действовали заодно, делая так, чтобы ни та, ни другая сторона не воспользовались рынками и коммерческими возможностями, ранее принадлежавшими другой стороне.

Такой трансатлантический подход сегодня оказался в опасности из-за стремления сената ввести дополнительные санкции в одностороннем порядке без согласования и вопреки ясно выраженной воле Еврокомиссии и ключевых союзников США, в том числе, Германии, Франции и Италии».

Вывод, который делает Ишингер, однозначен:

«Если закон не будет серьезно пересмотрен, он ослабит энергетическую безопасность Европы и навредит отношениям США с европейским континентом. Выгадает от этого только Россия».

И вот теперь закон одобрен одной из палат Конгресса – и в него внесена оговорка о том, что решение о санкциях Трамп должен принимать «в сотрудничестве с союзниками». Да, это уступка, но недостаточная – «Северный поток - 2» все равно остается под прицелом, как и желание США подсадить Европу на свой газ. И это дико раздражает европейских лидеров. Ишингер напоминает англосаксам:

«Еще хуже другое. Формулировки законопроекта указывают на то, что он направлен на продвижение коммерческих интересов США в ущерб Европе. В разделе 257 как о приоритете говорится об «экспорте энергоресурсов из США с целью создания там рабочих мест». Европейцы видят в этом недружественную политическую попытку США разрекламировать экспорт сжиженного природного газа в Европу...

Одной из мишеней законопроекта стал газопровод «Северный поток - 2», планируемый к прокладке из России в Германию. Участвовать в данном проекте должны российские и европейские компании. Есть немало весомых аргументов, почему Европе следует диверсифицировать газовые поставки, но страх перед зависимостью от «Северного потока - 2» сильно преувеличен...

Этот вопрос нельзя решать в Вашингтоне. Это проблема Европы, и ее должны решать европейцы, основываясь на европейских законах, нормах и правилах. Как отреагировали бы США, прими Европа закон о достоинствах и недостатках трубопровода Keystone XL, особенно если бы он отвечал исключительно интересам европейского бизнеса?

Для Европы прекращение нефтяного и газового импорта из России неприемлемо, ибо альтернатив таким большим объемам просто нет».

Это банальные и, казалось бы, понятные вещи – но ситуация складывается настолько ненормальная, что атлантист-европеец вынужден объяснять их атлантистам-американцам. То есть речь идет о разногласиях внутри одного лагеря, в котором и так полно проблем. Связанных с застопорившейся атлантической глобализацией, противники которой в Старом Свете ведут себя все активнее. Да и в Новом победил политик, выступающий против Трансатлантического партнерства – главной идеи второго срока Обамы.

Но вопрос об общих санкциях против России оставался для США важнейшим и после провала партнерства. Европейцев всеми силами принуждали держать строй против России, напоминая им про общие ценности, то есть «атлантическую солидарность». США два с половиной года выкручивали европейцам руки, заставляя их соблюдать абсолютно невыгодные для них санкции против России – а потом вдруг в Белом доме оказался президент, заговоривший о возможности отмены санкций как таковых.

Европейцы растерялись. То есть вначале за их счет США давили на Россию, а теперь собираются помирится с ней, даже не посоветовавшись с тем, кто за все платил? То, что в ходе внутриполитической борьбы в США Трамп вскоре был вынужден занять более осторожную позицию по России, не облегчило положение Европы. Напротив, теперь в погоне за Трампом американский Конгресс нанес сильнейший удар по европейским интересам. Да, понятно, что администрация Трампа даст публичное обещание не накладывать санкции на европейские компании, работающие с Россией над «Северным потоком - 2» - но сам факт появления такой угрозы в отношениях между союзниками, мягко говоря, не способствует укреплению и так нарушенного взаимопонимания.

Получается парадоксальная ситуация – Трамп воспринимается в Европе как противник трансатлантического единства и сторонник сближения с Россией. А американский Конгресс – как поборник атлантической солидарности и борец с российским влиянием. В борьбе с Трампом европейцы должны быть скорее союзниками Конгресса – но именно американские законодатели в открытую давят на Старый свет. Конгресс целился в Трампа и Россию, а попал в Европу – потому что не слушал умного Ишингера:

«Такой односторонний подход может склонить чашу весов в пользу тех, кто хочет, чтобы Европа отказалась от участия в существующей трансатлантической политике в отношении России, в том числе, от режима санкций. Если законопроект в его нынешней форме станет законом, это оттолкнет от Америки ее важных европейских союзников и в критический момент создаст проблемы в нашем альянсе».

Гнались за Трампом, хотели навредить Путину, а в итоге порвали еще одну нить из того каната, которым удерживали европейцев в строю «атлантического единства». Браво, Конгресс!