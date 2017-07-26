Что последует за прекращением поставок украинского электричества в Донбасс

Украина прекратила поставки электричества в неподконтрольные области на юго-востоке страны, установив таким образом со стороны Киева полную энергоблокаду Донбасса. При этом в самом Киеве уточнили, что ни ДНР, ни ЛНР с дефицитом электроэнергии не столкнутся, ведь республики могут воспользоваться собственными ресурсами и получать электричество по связанным с Россией линиям, которые исключены из перечня межгосударственных. Власти ДНР, со своей стороны, заявили, что способны самостоятельно обеспечить себя энергоресурсами. О новом витке украинской энергетической войны — в материале RT.



26 июля Киев прекратил поставки электроэнергии в неконтролируемые районы юго-востока страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на странице в социальной сети Facebook.



«С 00:00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины», — написал Ковальчук.



По его словам, потребности отключённых от энергопоставок территорий сейчас покрываются за счёт Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые расположены в Донецкой области и не контролируются Киевом.





Кроме того, Ковальчук указал на то, что дефицит электроэнергии в ДНР и ЛНР восполняется за счёт поставок из России по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных. Таким образом украинский чиновник, видимо, сослался на поставки, которые были организованы в качестве гуманитарной помощи из России.



По данным Минугля и энергетики ДНР, территория непризнанной республики сможет существовать на самообеспечении.





«ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отключение электричества в ЛНР



25 апреля 2017 года Киев прекратил подачу электроэнергии и в ЛНР, пояснив, что отключение произошло из-за долгов. Украинское предприятие «Луганское энергетическое объединение» прекратило поставки ровно в 00:00.



При этом в республике заявили, что к 02:00 мск 25 апреля удалось полностью перейти на внутренние ресурсы и возобновить электроснабжение.





Одновременно с этим российское Минэнерго приняло решение о поставках электричества из России «в рамках оказания гуманитарной помощи населению» Луганской области. В Кремле заявили, что подобный поступок Киева свидетельствует о том, что Украина делает последовательные планомерные шаги по отторжению собственных территорий.



«Обесточивание Луганской области — это ещё один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков



Несмотря на то, что в ЛНР тогда заявили, что способны полностью обеспечить себя электричеством, в ООН призвали не усугублять страдания жителей Донбасса проблемами с электричеством.



«Важно, чтобы гражданское население, которое оказалось в эпицентре боевых действий, не страдало еще больше»,— заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

Метод Киева



По сути решение отрезать от энергоснабжения Донбасс — это способ узаконить введённую ранее блокаду региона. Киев не раз предпринимал попытки различными способами воздействовать на неподконтрольные территории, чтобы склонить их к прекращению противостояния. При этом в ЛНР и ДНР продолжают заявлять о намерении добиться своего права на независимость в соответствии с Минскими договорённостями.





16 марта президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении транспортного сообщения с Донбассом. Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что все перевозки через линию разграничения в Донбассе перекрыты. По мнению Порошенко, эта мера должна была стабилизировать ситуацию в стране.

При этом в партии «Оппозиционный блок» тогда отметили, что это «свидетельство беспомощности власти, её неспособности навести правовой порядок в стране, обеспечить действие Конституции, гарантировать права и свободы украинских граждан».



Сергей Лавров.

В Москве резко осудили решение Киева о введении транспортной блокады, заявив, что оно противоречит «здравому смыслу и человеческой совести». Об этом заявил глава МИД РФ



При этом грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом было заблокировано неподконтрольными Киеву радикальными украинскими группировками в конце января 2017 года. Среди инициаторов — бывшие участники военной операции на востоке Украины и депутаты Верховной рады . Организаторы заявили, что любая торговля с самопровозглашёнными республиками является незаконной.

В ноябре 2014 года президент Украины Пётр Порошенко официально ввёл на территории Донбасса экономическую блокаду: с территории неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил ещё раньше — с середины лета 2014 года, подтолкнув таким образом местных жителей к поискам ещё большей самостоятельности. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — зарплаты бюджетникам.



Энергетический кризис на Укране



Интересно, что Украина сама при этом испытывает проблемы с энергообеспечением. Так, 15 февраля на Украине был введён режим ЧП в энергосистеме страны. Действие спецмер было прекращено только в середине июня. При этом конфликт на юго-востоке Украины усиливает энергетические проблемы Киева, так как Донбасс традиционно всегда был энергетической артерией страны.







Украина с 2014 года пытается найти замену донбасскому углю. Было несколько попыток наладить поставки из южноамериканских регионов, организовать доставку топлива через посредников — и через Новую Зеландию, и через Австралию, но для Киева это оказалось достаточно затруднительно. В июне этого года президент США Дональд Трамп заявил о том, что может организовать поставки тонн американского угля своему партнёру в Восточной Европе.

Ранее о возможности заключения такой сделки заявлял президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, в ходе визита в Вашингтон он обсудил поставки американского угля и газа с властями США.



«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США. О том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе», — сказал Порошенко.





Подробности предстоящих сделок пока не сообщаются, но эксперты заявляют, что подобные поставки обойдутся Киеву в круглую сумму. По последним данным, цена за тонну металлургического угля из Соединённых Штатов для Украины взлетела с прошлого года с $71 до $206. При этом за первые три месяца текущего года Киев закупил больше угля , чем за весь 2016 год.