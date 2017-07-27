Партия Саакашвили собирает вече на Майдане

Партия экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» 27 июля проведет митинг на Майдане в Киеве. Об этом партия сообщила в Facebook.

Акция должна состояться в 13:30 по местному времени (совпадает с московским). «Не за Саакашвили! А против их произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них - ничто!» - так представители партии объяснили цель мероприятия.

В «Движении новых сил» отметили, что, лишив Саакашвили гражданства, «украинская власть окончательно сбросила маски» и «перешла границу». «Мы не можем это оставить просто так, не имеем морального права. Собираемся возле стелы на Майдане. БЕЗ политических флагов!» - сказано в сообщении.

Организаторы митинга призвали активистов принести с собой флаги Украины, паспорта гражданина Украины и конституцию.

Двадцать шестого июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Сообщалось, что поводом для этого стали неверные данные, которые Саакашвили указал в анкете на получение украинского гражданства. Политик якобы написал в анкете, что у него нет судимостей, хотя на тот момент он был заочно арестован в Грузии. Сам Саакашвили назвал эту информацию ложной. Политик, находящийся сейчас в США, заявил, что будет добиваться возвращения на Украину.

Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области с мая 2015 года. До этого он был советником Порошенко, а еще раньше – президентом Грузии. Он получил украинский паспорт в мае 2015 года указом Порошенко. В декабре того же года в Грузии его лишили гражданства, так как он стал гражданином другой страны.