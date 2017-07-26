Захарченко отрекся от скорого создания Малороссии

Окончательные решения по поводу создания Малороссии не приняты. Об этом в среду, 26 июля, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко , передает Донецкое агентство новостей.

«Но, самое главное, дискуссия будет продолжена», — говорится в заявлении лидера ДНР.

Кроме того, он отметил, что «мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию». «Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины», — подчеркнул Захарченко.

По его словам, идея создания нового государства получила неоднозначные отклики. Так, мнения разошлись по поводу расположения столицы, государственной символики, а также состава, формата и места проведения легитимного учредительного собрания с представителями областей Украины.

Создание Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, которое «является преемником Украины», — Захарченко анонсировал 18 июля. Столицей Малороссии объявили Донецк, в качестве государственного флага был предложен флаг Богдана Хмельницкого. В самопровозглашенной Луганской народной республике, со своей стороны, информировали, что с ними эту инициативу никто не обсуждал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , комментируя данное заявление, отметил, что выдвинутая лидером ДНР инициатива является его личной и «подлежит осмыслению». Помощник президента России Владислав Сурков , оценивая идею, высказал мнение, что «весь этот хайп (шумиха — прим. «Ленты.ру» ) по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен».

Киев в свою очередь призвал Москву осудить провозглашение Малороссии.