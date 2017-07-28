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В Таиланде во время фотосессии скончалась китаянка
Фото: © Flickr / Jim Fruchterman
Тридцатилетняя туристка из Китая погибла во время фотосессии на острове Пхукет в Таиланде. Инцидент произошел в районе пляжа Камала Бич.
Большая волна смыла женщину со скалы и унесла в море, передает РИА Новости. Муж и друзья туристки попытались ее спасти, но безуспешно.
На многих пляжах Пхукета сейчас выставлены красные флажки, запрещающие купание в море. С середины мая по октябрь на курортах южного Таиланда часто бывают штормы.
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