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Российская Газета

В Таиланде во время фотосессии скончалась китаянка

Туристка из КНР погибла в Таиланде во время фотосессии
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Тридцатилетняя туристка из Китая погибла во время фотосессии на острове Пхукет в Таиланде. Инцидент произошел в районе пляжа Камала Бич.
Большая волна смыла женщину со скалы и унесла в море, передает РИА Новости. Муж и друзья туристки попытались ее спасти, но безуспешно.
На многих пляжах Пхукета сейчас выставлены красные флажки, запрещающие купание в море. С середины мая по октябрь на курортах южного Таиланда часто бывают штормы.
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РИА Новости
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