В Таиланде во время фотосессии скончалась китаянка

Тридцатилетняя туристка из Китая погибла во время фотосессии на острове Пхукет в Таиланде. Инцидент произошел в районе пляжа Камала Бич.

Большая волна смыла женщину со скалы и унесла в море, передает РИА Новости . Муж и друзья туристки попытались ее спасти, но безуспешно.

На многих пляжах Пхукета сейчас выставлены красные флажки, запрещающие купание в море. С середины мая по октябрь на курортах южного Таиланда часто бывают штормы.