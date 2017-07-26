СБУ обязали расследовать дело о госизмене Порошенко

Он также опубликовал копию определения Печерского суда Киева от 25 июля. «Как видите, суд обязал СБУ зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017. И пусть с момента моего обращения до окончательного решения суда прошло почти полгода, поверьте, оно стоит сил и времени, на него потраченных», - подчеркнул он.

Как утверждает Кузьмин, Порошенко в период с 2013-го по 2017 год через принадлежащую ему липецкую фабрику «Рошен» «финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий».

Кондитерская корпорация Roshen была создана Порошенко в 1996 году. В ее состав, в частности, входила фабрика в Липецке. В начале 2016-го украинский президент передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. В апреле Roshen объявила о полной консервации своей липецкой фабрики к июню 2017 года. Предприятие начало сокращать сотрудников. Производство на фабрике полностью остановилось 1 апреля. Компания объяснила это решение политическими и экономическими причинами.

Roshen не может продать российский актив из-за ареста имущества фабрики в рамках дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, липецкое предприятие и ООО «Научно-производственная фирма «Металлимпресс» пытались незаконно получить возмещение НДС в размере 180 миллионов рублей с помощью поддельных документов с завышенной стоимостью работ по строительству фабрики.