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США намерены ввести санкции в отношении Венесуэлы
США могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, а также ряда чиновников страны, передает Reuters.
Отмечается, что санкции станут ответом на выборы в национальное учредительное собрание.
30 июля на территории Венесуэлы проходят выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представляет оппозицию Венесуэлы.
Учредительное собрание (другое название — конституционная ассамблея) — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.
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