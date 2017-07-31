США намерены ввести санкции в отношении Венесуэлы

США могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, а также ряда чиновников страны, передает Reuters

Отмечается, что санкции станут ответом на выборы в национальное учредительное собрание.

30 июля на территории Венесуэлы проходят выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представляет оппозицию Венесуэлы.

Учредительное собрание (другое название — конституционная ассамблея) — новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.