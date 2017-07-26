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Globo: в Бразилии безземельные крестьяне заняли фазенду главы минсельхоза
Фото: © EPA/MARCELO SAYAO
Около 500 участников движения безземельных крестьян заняли фазенду, принадлежащую министру сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайру Мажжи. Об этом сообщил телеканал Globo.
Земельный участок, о котором идет речь, расположен в штате Мату-Гросу. Компания Amaggi, владельцем которой является министр, использует эту территорию для выращивания соевых бобов. Протестующие безземельные крестьяне требуют проведения аграрной реформы, а также выступают за отставку президента страны Мишела Темера в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.
В результате захвата фазенды никто не пострадал. Представители Amaggi заявили, что обратятся в суд с требованием освободить занятую территорию от протестующих.
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