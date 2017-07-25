Главарь ИГ аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Дейр-эз-Зор



Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщила во вторник газета Al-Quds Al-Arabi.

По данным источников издания, аль-Багдади может находиться в районе между населенными пунктами Альбу-Камаль и Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре на границе с Ираком, куда перебралось большинство главарей и полевых командиров ИГ, когда боевики потеряли контроль над городами в Сирии и Ираке. Как отмечает газета, террорист номер один "продолжает играть ключевую роль" в командовании группировкой.



Телеканал "Ас-Сумария" 11 июля сообщил со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава, что боевики ИГ объявили о гибели своего главаря аль-Багдади.

