Трамп пригрозил Асаду

#BREAKING Trump says won't let Assad get away with 'horrible' crimes— AFP news agency (@AFP) 25 июля 2017 г.

«Я не поклонник Асада. Я однозначно считаю, что то, что он сделал своей стране и человечеству, — ужасно. Я не тот, кто будет стоять и позволять ему избежать наказания за то, что он пытался сделать и неоднократно совершал», — заявил Трамп.

