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Трамп пригрозил Асаду
Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы президент Сирии Башар Асад получил наказание за свои «ужасные преступления». Слова главы США передаёт Agence France Presse (AFP) в своём аккаунте в Twitter.
#BREAKING Trump says won't let Assad get away with 'horrible' crimes— AFP news agency (@AFP) 25 июля 2017 г.
«Я не поклонник Асада. Я однозначно считаю, что то, что он сделал своей стране и человечеству, — ужасно. Я не тот, кто будет стоять и позволять ему избежать наказания за то, что он пытался сделать и неоднократно совершал», — заявил Трамп.
Президента США сделал своё заявление во время пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Трамп неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании, что не станет вмешиваться во внешнюю политику других стран на посту президента. Однако 7 апреля американские войска нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Акт агрессии стал ответом на химическую атаку 4 апреля в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Ядовитый газ унёс жизни как минимум 89 человек, еще 557 человек пострадали. Вашингтон обвинил в организации атаки Дамаск. Власти Сирии все обвинения отвергли. В Москве заявили, что действия Вашингтона поставили Россию и США на грань боевых действий.
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