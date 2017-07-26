МОСКВА, 26 июл — РИА Новости Госдеп США при госсекретаре Рексе Тиллерсоне находится в состоянии "открытой войны" с администрацией Белого дома по ряду ключевых вопросов, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию с Ираном и конфликт вокруг Катара, пишет издание Washington Free Beacon со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщили источники издания, госдеп США в настоящее время находится в состоянии "массовых функциональных нарушений", так как высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики.

По данным издания, вопрос кадровых назначений в госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа. Такое положение вещей позволило сотрудникам госдепа, назначенным при администрации бывшего президента США Барака Обамы , продолжать заправлять делами и формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома.

"Не секрет, что госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа", — приводит издание слова одного из аналитиков по вопросам внешней политики. "Госдеп все еще управляется теми же людьми, которые разработали и реализовали политику Обамы по Ближнему Востоку. Тиллерсон должен был очистить (ведомство – ред.), но он оставил половину из них на местах и спрятал другую половину на влиятельных позициях. Это кадровые сотрудники, которые призваны помешать Трампу изменить то, что они сделали", — сообщил источник издания.

Одним из основных пунктов разногласий между двумя сторонами остается вопрос о множестве свободными вакансий в госдепе. Как сообщили источники издания, Белый дом отправил большое количество списков потенциальных кандидатов для работы в госдепе, однако помощники Тиллерсона их проигнорировали. По данным издания, такая ситуация повлияла на моральный дух администрации президента и усилила напряженность в отношениях Трампа и Тиллерсона.

Ранее сообщалось, что в госдепартаменте в настоящее время не заняты должности ряда заместителей и помощников госсекретаря, отвечающих за профильные направления, в том числе и за отношения с Россией.