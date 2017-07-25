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Госдеп опроверг сообщения о намерении Тиллерсона уйти в отставку

Госдеп отреагировал на сообщения об «отставке» Тиллерсона
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Представитель Госдепартамента США опроверг информацию CNN о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Белым домом, "включая новую дискуссию о политике в отношении Ирана" и кадровую политику его отдела. Кроме того, по утверждению телеканала, госсекретарь назвал непрофессиональными последние публичные заявления президента США Дональда Трампа в адрес генпрокурора Джефа Сешнса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной отставки Тиллерсона, отметил, что никаких официальных заявлений по этому поводу не было, и назвал подобные сообщения голословными.
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