СМИ: иранские военные назвали провокацией инцидент с кораблем ВМС США в Персидском заливе

ТАСС , 25 июля. Иранские военные рассматривают как провокацию предупредительные выстрелы корабля ВМС США в сторону иранского судна в Персидском заливе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), передает телеканал Press TV.

"Этим утром корабль ВМС США в северной части Персидского залива, направлявшийся в сторону патрульного катера ВМС КСИР, осуществлявшего патрулирование в международных водах, произвел два выстрела в воздух с целью провокации и устрашения", - отмечается в заявлении. Как заявили в КСИР, они не обратили внимание на "провокационные и непрофессиональные" действия американских военных и продолжили свою миссию.

Ранее об инциденте сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей министерства обороны США . По их версии, корабль ВМС США, тип которого не указывается, произвел во вторник несколько предупредительных выстрелов в ответ на приближение иранского катера после того, как он не отреагировал на попытки установления радиосвязи, на сигнальные ракеты, а также на пять коротких сигналов сиреной. Когда катер приблизился примерно на 150 метров, американский корабль произвел несколько предупредительных выстрелов в воду.

Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо- западе Аравийского моря.