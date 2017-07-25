Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом

Глава управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали на границе с регионом вербовочные пункты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, там они «принуждают к сотрудничеству» жителей Крыма, возвращающихся домой. «Созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт», - рассказал Палагин.

Он добавил, что завербовать пытаются «каждого руководителя даже самого низшего звена».

Палагин отметил, что каждый месяц к нему приходят «сотрудники и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на украинскую сторону». По его словам, ФСБ отказывает в возбуждении уголовных дел по этим фактам, «так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной».