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Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом
Глава управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали на границе с регионом вербовочные пункты. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, там они «принуждают к сотрудничеству» жителей Крыма, возвращающихся домой. «Созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт», - рассказал Палагин.
Он добавил, что завербовать пытаются «каждого руководителя даже самого низшего звена».
Палагин отметил, что каждый месяц к нему приходят «сотрудники и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на украинскую сторону». По его словам, ФСБ отказывает в возбуждении уголовных дел по этим фактам, «так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной».
Ранее глава комитета правительства Крыма по межнациональным делам Заур Смирнов заявил, что Киев решил помешать поездкам украинских туристов на полуостров. По его словам, информацию об этом ему предоставили источники «из числа служащих госпогранслужбы Украины». По словам пограничников, они «получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия».
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