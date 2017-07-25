Пранкеры разыграли министра энергетики США

В США после долгих споров наконец согласовали законопроект о новых санкциях в отношении России. Между тем, эксперты уже говорят: у нового пакета санкций имеется серьезная экономическая подоплека. К примеру, Штаты заинтересованы в росте поставок своего угля.



Ведомство Пэрри недавно опубликовало данные об экспортных ценах на уголь, которые стали сенсацией. Так, цена металлургического угля для Украины выросла за год почти в три раза – с 71 до 206 долларов за тонну, в то время как для других стран снизилась. К примеру, Норвегия платит теперь за американский уголь не 140 долларов, как в 2016 году, а 125.



Пэрри уклончиво ответил пранкерам о перспективах снижения цен на уголь для Украины, заявляя о необходимости получения подтверждений и напирая на то, что уголь экспортируется частными компаниями.



В случае поставок американского угля такая цена непременно отразится на энергетических тарифах внутри страны. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, за последние 3 года цена на электроэнергию выросла практически в 4 раза, и предел платежеспособности на сегодня достигнут.





Вопросы вызывают и обещанные объемы. Президент Украины Петр Порошенко обещал, что страна закупит в 2017 году для своих тепловых электростанций более 2-х млн тонн угля. Однако доставляться они будут сухогрузами объемом 120 тысяч тонн, а всего таких кораблей только шесть. Поэтому 2 миллиона тонн в 2017 году никак не получается.

После разговора с Риком Пэрри пранкеры дозвонились и до Эрни Трэшера, главы американской компании Xcoal, которая будет поставлять уголь Украине. По словам Трэшера, в 2017 году есть возможность поставить Украине только 700 тысяч тонн, а о двух миллионах речь может идти на долгосрочный период.



При этом общая потребность электростанций Украины в иностранном антрацитовом угле, по данным министерства энергетики Украины, составляет в 2017 году 4,2 миллиона тонн, так что и двух миллионов будет мало.



А ведь существует еще и вопрос качества. По словам главы компании Argus в России и странах СНГ Вячеслава Мищенко, качество американского угля гораздо хуже, чем качество углей, которые завозятся на Украину из России.



Однако причину перехода на американский уголь в Киеве не скрывают и даже всячески подчеркивают — это энергетическая независимость от России. И речь идет не только об угле, но и о газе.





Несмотря на все заявления, по официальным данным украинского Минэнерго за первые пять месяцев этого года 78% от всего объема угля для тепловых электростанций Украина закупила именно в России.

В данной связи пранкеры затронули в разговоре с Риком Пэрри и тему "Северного потока". По мнению министра, в Европу должен идти американский сжиженный газ, а не российский трубопроводный. США против этого проекта и обещают дать Украине больше возможностей, предоставив свои технологии.



При этом при разговоре о вмешательстве российских хакеров в деятельность американских энергосистем Рик Пэрри неожиданно не стал подтверждать эти обвинения, заявив, что по всему миру есть одиночки, которые пытаются проникнуть в чужие системы. Некоторые из них поддерживаются государством, некоторые являются обыкновенными преступниками. Конкретно Россию министр во взломах обвинять не стал.



В конце разговора с министром энергетики пранкеры начали уже откровенно шутить, заявив о разработке Украиной нового вида топлива, который является личным изобретением президента Порошенко и представляет собой смесь самогона и навоза. Перри предложили самому попробовать это биотопливо во время визита Порошенко в США, и он заявил, что это будет самым ярким моментом визита.