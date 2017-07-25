Китай стягивает войска на границу с КНДР

Китай наращивает численность войск на границе с Северной Кореей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.



Пекин также возводит оборонительные сооружения с дополнительными средствами контроля в приграничном районе на случай полномасштабного вооружённого конфликта. Воздвигаемые укрепления способны защитить военнослужащих от химической атаки или от применения любого другого оружия массового поражения.

По мнению специалистов, действия Пекина связаны с угрозами США нанести превентивный удар по северокорейским военным объектам в том случае, если Пхеньян не прекратит проводить учебные стрельбы баллистических ракет. Китай в данном вопросе выступает за дипломатический путь решения проблемы. Последний раз КНДР провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14» 4 июля.