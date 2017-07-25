Эрдоган: Израилю грозит изоляция из-за действий на Храмовой горе

Предпринятые Израилем меры по усилению безопасности на Храмовой горе являются неприемлемыми и ведут страну к изоляции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Приравнивание мусульман, которые приходят для поклонения, с террористами, — большое затмение разума», — цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, эти шаги, игнорирующие права мусульман и игнорирующие святость мечеть Аль-Акса, ещё больше усиливают напряжённость.

«Израиль, не обращая внимания на верховенство закона, вредит не только себе, но и всему региону», — подчеркнул турецкий лидер.

21 июля полиция Израиля запретила исповедующим ислам мужчинам моложе 50 лет присутствовать на пятничных молитвах в историческом центре Иерусалима.