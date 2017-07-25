Автор Despacito возмущен, что Мадуро использовал песню в политических целях



Известный исполнитель из Пуэрто-Рико Луис Фонси выразил протест в связи с использованием его популярной песни Despacito ("Потихоньку") президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в политических целях.

В минувшее воскресенье эта песня прозвучала на публичном мероприятии Мадуро с измененными словами, призывая граждан участвовать в выборах в национальное учредительное собрание.



"Я не разрешал использовать песню или менять ее слова в политических целях, еще меньше – в прискорбной ситуации, которую переживает Венесуэла, страна, которую я так люблю", – написал Фонси в своем микроблоге в Twitter.



На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.



"Моя музыка – не для использования в пропаганде, которая пытается манипулировать волей народа, громко требующего свободы и лучшего будущего", — заметил исполнитель.



Песня Despacito вышла в начале 2017 года и быстро стала мировым хитом. Она побывала на первой строчке музыкальных чартов в десятках странах мира.



С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.