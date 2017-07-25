

Пентагон рассчитывает, что Турция "объяснит" намерение приобрести комплексы С-400, сказал журналистам на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джефф Дэвис



"Турция — союзник по НАТО , и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис. "Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил Дэвис. Ранее обеспокоенность возможными поставками С-400 Турции выразил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.

