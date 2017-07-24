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Спецпредставитель Госдепа рассказал об увиденном в Донбассе
Вооружённый конфликт в Донбассе находится в «горячей фазе». С таким заявлением выступил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщается на сайте Рады.
«В начале встречи спецпредставитель Государственного департамента, который только что вернулся из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, поделился своими впечатлениями от поездки: страшный конфликт в горячей фазе, а не замороженный, как это воспринимают на Западе», — заявили в ведомстве.
Волкер сообщил, что инфраструктура региона разрушена, а миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет доступа к неподконтрольной Киеву территории. Представитель ведомства отметил, что режим перемирия всё время нарушается. Волкер прибыл в Донбасс вместе с американским послом на Украине Мэри Йованович.
С 24 июня по 31 августа в зоне вооружённого конфликта в Донбассе было объявлено «хлебное перемирие» для сбора урожая. 21 июля в министерстве иностранных дел Германии заявили о провале режима прекращения огня на востоке Украины. По словам представителя ведомства, у сторон вооружённого конфликта нет достаточной политической воли для соблюдения условий перемирия. 20 июля появилась информация, что украинская армия за сутки потеряла убитыми девять военнослужащих.
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