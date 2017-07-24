Спецпредставитель Госдепа рассказал об увиденном в Донбассе



Вооружённый конфликт в Донбассе находится в «горячей фазе». С таким заявлением выступил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер . Об этом сообщается на сайте Рады.

«В начале встречи спецпредставитель Государственного департамента, который только что вернулся из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, поделился своими впечатлениями от поездки: страшный конфликт в горячей фазе, а не замороженный, как это воспринимают на Западе», — заявили в ведомстве.





Волкер сообщил, что инфраструктура региона разрушена, а миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеет доступа к неподконтрольной Киеву территории. Представитель ведомства отметил, что режим перемирия всё время нарушается. Волкер прибыл в Донбасс вместе с американским послом на Украине Мэри Йованович.

С 24 июня по 31 августа в зоне вооружённого конфликта в Донбассе было объявлено «хлебное перемирие» для сбора урожая. 21 июля в министерстве иностранных дел Германии заявили о провале режима прекращения огня на востоке Украины. По словам представителя ведомства, у сторон вооружённого конфликта нет достаточной политической воли для соблюдения условий перемирия. 20 июля появилась информация, что украинская армия за сутки потеряла убитыми девять военнослужащих.