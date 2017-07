В США обнародованы секретные архивы по делу об убийстве Кеннеди

Национальный архив США обнародовал более трёх тысяч документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Публикация связана с истечением срока давности Акта 1992 года, который накладывал гриф секретности на материалы об убийстве Кеннеди. В открытый доступ, среди прочего, выложены 441 ранее полностью засекреченный документ и 17 аудиофайлов интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко , который бежал в США в январе 1964 года. Носенко занимался делом Ли Харви Освальда , когда тот, задолго до выстрелов в Далласе, проживал в СССР. Об архиве, способном пролить свет на тайну одного из самых громких преступлений XX века, — в материале RT.

Национальный архив США опубликовал свыше 3800 документов, связанных с убийством 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди. Среди прочего в открытый доступ выложены 17 новых аудиозаписей интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко, который бежал в США в январе 1964 года.



«Сегодня Национальный архив обнародовал пакет документов (первый из нескольких ожидаемых релизов), а также 17 аудиофайлов, ранее скрытых в соответствии с Актом о собрании материалов об убийстве президента Джона Фитцджеральда Кеннеди 1992 года. Опубликованные сегодня материалы доступны исключительно онлайн. Доступ к оригинальным документам будет возможен в будущем», — говорится в сообщении архива.



В организации отметили, что первый пакет документов включает 17 аудиозаписей Юрия Носенко, который утверждал, что в бытность офицером КГБ отвечал за дело Ли Харви Освальда во время его проживания в СССР. Интервью датированы январём, февралём и июлем 1964 года.



17 new audio files of interviews of KGB officer Yuri Nosenko related to #JFK assassination are now available online: https://t.co/mfQG9LCxHi pic.twitter.com/VkbmBPmKoY



— US National Archives (@USNatArchives) 24 июля 2017 г.



«17 новых аудиофайлов с интервью офицера КГБ Юрием Носенко, связанных с убийством Джона Фицджеральда Кеннеди доступны онлайн», — сообщили в официальном Twitter Национального архива США.





В число 3810 обнародованных документов входят записи ФБР ЦРУ , причём 441 из них ранее были полностью засекречены, а ещё 3369 публиковались с купюрами. В Национальном архиве отметили, что в некоторых случаях будут обнародованы лишь ранее отредактированные материалы.

В архиве также отметили, что повторный анализ публикуемых документов был проведён в соответствии с законом 1992 года, который гласит: «Каждая запись об убийстве должна быть публично раскрыта в полном объёме и быть доступна не позднее чем через 25 лет после даты вступления в силу настоящего акта».



Несмотря на это, определённая часть документов будет и далее находиться под грифом «секретно».



Собрание записей, связанных с убийством Джона Кеннеди в ноябре 1963 года, было создано в ноябре 1992 года и состоит из порядка пяти миллионов страниц записей.



Большая часть документов была в полном объёме открыта для публики с конца 1990-х годов. Обнародованные документы были ранее классифицированы как записи об убийстве, однако частично или полностью скрывались. Федеральные органы повторно пересмотрели свои ранее сокрытые документы и обратятся с соответствующей просьбой к президенту, если они решат, что эти документы требуют дальнейшей отсрочки публикации, отметили в пресс-релизе Национального архива.





Всплеск интереса к убийству 35-го президента США пришёлся на начало 1990-х годов после выхода на экраны фильма Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (в англоязычном прокате — JFK), где рассказывается о расследовании обстоятельств убийства Кеннеди в Далласе.

По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, трижды выстреливший в машину американского президента с шестого этажа книжного склада. Вместе с тем, практически все соцопросы, проведённые в США в разное время, показывают, что больше половины населения Соединённых Штатов не верят, что Освальд убил Кеннеди или по меньшей мере действовал в одиночку.



В основу сценария фильма Оливера Стоуна, например, легла версия правительственного заговора.



С выходом фильма совпало образование независимой комиссии по изучению убийства 35-го президента США. В её задачи, в частности, входило определение того, какие документы стоит предать огласке, а какие — затребовать федеральных ведомств и передать в архив. Из соображений национальной безопасности комиссия получила право отложить обнародование некоторых документов, однако не позднее чем на 25 лет, то есть до 2017 года.