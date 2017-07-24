Замминистра культуры и туризма Турции Хюсейн Яйман заявил, что Анкара не будет давать отелям рекомендации по отказу от системы «все включено» (all inclusive). Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что эта система успешно функционирует. «Решение применять или нет систему «все включено» принимает рынок, сами отельеры, а наше министерство в это не вмешивается. <…> В ближайшие годы она [система] сохранится», - подчеркнул он.

Ранее Глава Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Башканы Башаран Улусой (Başkanı Başaran Ulusoy) призывал к постепенному отказу от системы «все включено» из-за убытков. По его мнению, all inclusive подходит только для экономных туристов и семейных путешественников. Отели, работающие по этому принципу, не могут повышать цены, хотя их затраты постоянно растут, подчеркивал он.

Улусой призывал отелеьеров переориентироваться на более состоятельных туристов, которых интересует отдых на элитных курортах.