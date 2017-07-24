В Минобороны Украины заявили о возможных «провокациях» России в ходе учений «Запад-2017»



Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что от России якобы могут исходить провокации в ходе учений «Запад-2017».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Вызывает беспокойство проведение российских учений «Запад-2017». Мы не исключаем возможности провокаций со стороны России под надуманными предлогами», — написал Полторак.

