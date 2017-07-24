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В Минобороны Украины заявили о возможных «провокациях» России в ходе учений «Запад-2017»
Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что от России якобы могут исходить провокации в ходе учений «Запад-2017».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вызывает беспокойство проведение российских учений «Запад-2017». Мы не исключаем возможности провокаций со стороны России под надуманными предлогами», — написал Полторак.
Ранее «Газета.Ru» писала, что власти США и Польши выразили обеспокоенность в связи с учениями «Запад-2017».
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