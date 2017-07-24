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Газета.Ru

В Кабуле произошел мощный взрыв около дома второго вице-премьера Афганистана

Смертник подорвался в одном из районов Кабула
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В одном из районов Кабула террорист-смертник, находящийся в автомобиле, совершил самоподрыв, передает Reuters.
По словам полиции, в результате произошедшего могли погибнуть люди.
В свою очередь телеканал TOLONews сообщает в твиттере, что взрыв произошел неподалеку от дома второго вице-премьера Афганистана Мохаммада Мохакика.
Ранее четверо детей погибли при взрыве мины в Афганистане.
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Reuters
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