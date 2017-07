Кот-мэр города на Аляске скончался в возрасте 20 лет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости . Кот по кличке Стаббс, отслуживший на посту почетного мэра города Талкитна в американском штате Аляска практически всю свою жизнь, скончался во сне в возрасте 20 лет, сообщает телеканал KTVA.

Stubbs, Talkeetna's honorary cat mayor, has died at the age of 20 https://t.co/ZMfjmmkcZ7 pic.twitter.com/vo4Pk8l2P1

— KTVA 11 News (@ktva) 23 июля 2017 г.

Как пишет издание New York Daily News, в возрасте нескольких месяцев Стаббс в 1998 году был избран жителями Талкитна (население около 900 человек) неофициальным мэром городка.

Кот уснул в ночь на пятницу и не проснулся, уточняет телеканал.

"Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях", — приводит канал заявление его хозяев — семьи Споунс.

KTVA сообщает, что Стаббс в 2013 году пережил нападение собаки, а в 2016 году появилось ошибочное сообщение о смерти кота. С концу 2016 года Стаббс, как правило, стал оставаться дома, проводя значительную часть времени с двумя котятами — Авророй и Денали, которых приютили его хозяева.