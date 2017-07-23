США важно не допустить конфронтации с Россией, заявили в Пентагоне



США нужно не допустить конфронтации с Россией, поскольку речь идет о ядерной державе, однако РФ является "огромной угрозой", заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд

"Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute.