Почему Европа так и не стала популярным туристическим направлением на Украине

С момента введения безвизового режима между Украиной и ЕС прошло уже почти полтора месяца, однако жители страны не спешат им воспользоваться. Опробовать новую систему пересечения границы решили всего 5% от общего числа украинцев, отправившихся в страны Евросоюза. Кроме того, Европа так и не стала популярным туристическим направлением на Украине — её граждане чаще всего проводят отпуск дома или же в Турции. О том, почему украинцы не пользуются столь долгожданным безвизом — в материале RT.

Украинцы практически не пользуются безвизовым режимом для поездки в страны ЕС. По словам спикера Государственной пограничной службы Олега Слободяна, с 11 июня по 20 июля границу со странами ЕС без виз пересекло 120,9 тыс. украинцев. Это примерно 5% от общего числа тех, кто отправился в Европу.

«Мы имеем 51 отказ. Это достаточно небольшой процент, это менее чем 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизом», — поспешил добавить чиновник, выступая перед журналистами. Слободян признал, что его соотечественники спокойно восприняли нововведения, и пограничная служба не фиксирует роста нагрузки на пункты пропуска со странами союза.

Относительно небольшой процент отказов связан с бдительностью работников аэропортов и железнодорожных вокзалов, которые проверяют паспорта и другие документы туристов еще до выезда из Украины.

Согласно требованиям местного законодательства, перевозчик обязан вернуть пассажира домой за свой счет, если его не пропустят работники пограничной службы. Поэтому больше всего отказов фиксируется в автомобильных пунктах пропуска.

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Например, по данным украинского МИДа , украинцы забывают, что безвизовый въезд разрешен только при наличии биометрического паспорта на родителей и детей. кроме того, украинские туристы не могут предоставить пограничникам обратный билет, бронь гостиницы или выписку с банковского счёта.

Подобные случаи фиксировались с первого дня вступления в силу безвизового режима 11 июня, но тогда за украинцев заступались сотрудники консульств Украины в странах ЕС. Теперь туристам нужно доказывать свою правоту самостоятельно. Фиксировалось несколько случаев, когда украинцев не пропускали из-за запрета на въезд в страны ЕС, который был введен ранее.

«Турпутевка» на работу

Реальных туристов может быть ещё меньше, чем указывает украинская пограничная служба.

«Некоторые жители западной Украины едут в страны союза на работу, пользуясь безвизовым режимом. Официально это запрещено, но на границе люди рассказывают о желании ознакомиться с красотами нескольких городов стран ЕС и даже показывают распечатки брони гостиницы, сделанной на сайте Booking.com», — рассказал RT директор полулегальной киевской компании, которая занимается трудоустройством украинцев в страны ЕС.

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Но во всех этих гостиницах, в которые якобы направляются украинские «туристы», действует услуга бесплатной отмены бронирования, чем и пользуются украинцы, отменяя бронь сразу после пересечения границы.

Добравшись до своего места «отдыха», они трудятся максимально разрешенный срок — 90 дней на протяжение полугода, возвращаются домой и затем снова едут на заработки, преимущественно в Польшу. Интерес к подработкам связан с невысоким уровнем дохода на Украине, который в среднем по стране, по данным Государственной службы статистики, составляет 6,2 тыс. грн в месяц ($238). А за сбор ягод или работу в цеху польской компании можно заработать в три-четыре раза больше.

Прекрасное — далёко

Процент украинцев, которые воспользовались безвизовым режимом, сопоставим с аналогичными показателями в Грузии и Молдавии, рассказывает RT директор Украинского филиала института стран СНГ Денис Денисов . «Мало украинцев ездят в страны ЕС в туристических целях, поскольку большинству финансово это не доступно», — подчеркивает он.

Около 80% украинцев, которые в этом году хотят отдохнуть за границей, отдают предпочтение Турции, поделилась с RT директор крупного туроператора, пожелавшая остаться неназванной. «Они интересуются ценами на отдых в Греции или Испании и неприятно удивляются — отдых в Турции обходится в среднем на 30% дешевле», — рассказала она. В итоге отпуск за границей могут позволить себе всего 1,5-2 млн украинцев, и большинство из них выезжают только раз в году.

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По данным Министерства инфраструктуры, за последние 20 лет хотя бы один раз в самолет садилось только 5% украинцев. Продавать туры удается благодаря системе раннего бронирования, возможности оплатить поездку в рассрочку, в единичных случаях — в кредит.

Еще один нюанс — сложности с оформлением биометрических загранпаспортов. Центры по предоставлению административных услуг и паспортные столы не справляются с огромными очередями желающих оформить новый проездной документ: очереди занимают едва ли не с 6 утра, а талоны на подачу документов заканчиваются уже к 10-11 утра. Очереди в паспортные столы огромны, поскольку украинцы надеются купить недорогой горящий тур или билеты на самолет. Например, о распродаже билетов по 20 евро в ЕС ранее объявляла авиакомпания Ryanair. Позднее она отказалась выходить на украинский рынок из-за конфликта с аэропортом «Борисполь».

На фоне паспортного ажиотажа в Киеве и других крупных городах активизировались мошенники, которые предлагают оформить паспорт без очередей.

«Большое количество желающих оформить заграничный паспорт и очереди в подразделениях создали условия для посредников-мошенников, которые предлагают «помощь» в оформлении биометрического паспорта без очереди за 1-3 или 5 дней. Но самое большое, что могут сделать такие «посредники» — это содействовать в оформлении документов», — говорится в сообщении Государственной миграционной службы. — Порой не обходится и без недобросовестных работников миграционной службы, которых все чаще выявляют правоохранители. Однако часто подобные предложения — мошенничество, поскольку ни одна туристическая фирма или любое другое лицо не может гарантировать ни попадания человека в подразделения миграционной службы вне очереди, ни изготовление паспорта в короткий срок».