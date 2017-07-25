В США намерены в ближайшее время представить новые санкции против КНДР

Вашингтон готовится в "скором времени" представить новые санкции в связи с деятельностью Пхеньяна, заявила во вторник исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.



"Я не могу сказать точно, но вы узнаете что-то довольно скоро", — сказала высокопоставленный представитель ведомства в ответ на вопрос сенатора о том, готовят ли США введение новых санкций в течение предстоящих 30 дней. Она утвердительно ответила на уточняющий вопрос о том, готовятся ли дополнительные санкции против китайских компаний.



Торнтон вновь отметила, что США "не хотят смены режима" или военной операции против КНДР, но сделают все возможное, чтобы увеличить давление на Северную Корею, если ее власти не изменят свою позицию и не откажутся от баллистической и ядерной программ.



По ее словам, США продолжат давление на КНДР и страны и иностранные компании, которые могут вести бизнес с Пхеньяном для того, чтобы "прервать финансовые потоки в КНДР".





В конце июня США объявили о намерении внести в санкционный лист китайский Bank of Dandong в связи с тем, что он "действует как проводник для незаконной северокорейской финансовой деятельности". Тогда минфин США заявил, что продолжит вводить санкции против компаний, нарушающих санкционный режим в отношении КНДР.



Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН , ссылаясь на военную угрозу со стороны США. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.