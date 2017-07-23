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Обстрел прекратил работу Донецкой фильтровальной станции
Фото: 360tv.ru
Снабжение водой Донецка и Авдеевки прервано из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая вынуждена была прекратить работу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Вода Донбасса».
Сегодня в 19.25 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция
— сообщение компании «Вода Донбасса».
По данным предприятия, остановлена подача воды в Авдеевку, частично — в Донецк и Ясиноватую, а также близлежащие поселки.
Донецкая фильтровальная станция, расположенная в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения, обеспечивает водой большое количество крупных населенных пунктов региона обеих сторон конфликта. Станция регулярно подвергалась обстрелам, минированию и захватам.
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