Обстрел прекратил работу Донецкой фильтровальной станции

Снабжение водой Донецка и Авдеевки прервано из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая вынуждена была прекратить работу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Вода Донбасса».

Сегодня в 19.25 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция

— сообщение компании «Вода Донбасса».

По данным предприятия, остановлена подача воды в Авдеевку, частично — в Донецк и Ясиноватую, а также близлежащие поселки.

Донецкая фильтровальная станция, расположенная в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения, обеспечивает водой большое количество крупных населенных пунктов региона обеих сторон конфликта. Станция регулярно подвергалась обстрелам, минированию и захватам.