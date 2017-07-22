Трамп обвинил New York Times в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ*

"Оплошавшая New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого террориста. Их несчастная повестка важнее национальной безопасности", — написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп не пояснил, к чему относилось это высказывание. Позднее газета прокомментировала заявление, предположив, что твит, возможно, стал реакцией президента на репортаж на телеканале Fox News , транслировавшийся незадолго до размещения поста.

В репортаже руководитель командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас сообщил, что вооруженные силы США "очень близко подобрались" к аль-Багдади после ликвидации "министра нефти" ИГ* Абу Сайяфа в 2015 году, однако из-за утечки в СМИ уничтожить главаря ИГ* не удалось. Как отмечает телеканал, речь идет о материале New York Times, в котором описывается, каким образом США смогли добыть ценные сведения о группировке.

В пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что лидер группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади, по его мнению, может быть жив. Ранее иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела. До этого в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен при ударе Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.