Силовики продали ополчению ДНР американский беспилотник, заявил Басурин



Украинские силовики продали американский беспилотник ополчению, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

По его словам, украинская армия остается "основным поставщиком для вооруженных сил ДНР".

"Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты", — добавил Басурин.

Он уточнил, что речь идет о продаже силовиками одного "дорогостоящего американского" беспилотника.

Ранее представители самопровозглашенных республик не раз заявляли, что украинские военные продают им американскую технику.

Также, по словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, силовики при ротации подразделений у линии соприкосновения продают друг другу оборудованные позиции. Он отмечал, что цена подобных сделок "варьируется от нескольких ящиков водки и ящика гранат до 10-15 тысяч гривен (22-34 тысячи рублей — ред)"