

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.

"Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе… Уже передано тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", — сказал Грицак на брифинге в субботу, который транслировали украинские телеканалы.





Также глава СБУ отметил, что украинскими спецслужбами в Донбассе ранее происходили неоднократные якобы задержания российских военных, последний громкий случай — задержание Виктора Агеева



Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.



Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

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