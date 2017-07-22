Пушилин разъяснил ситуацию с патрулем ОБСЕ в Новоазовске



Спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин разъяснил ситуацию с патрулем ОБСЕ, остановленным в подконтрольном ополченцам Новоазовске.

Ранее в официальном микроблоге специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в Twitter сообщили, что патрули СММ не пускают в подконтрольный ополченцам Новоазовск в Донецкой области. Позже в микроблоге появилось сообщение, что "старший по рангу член так называемой разведки ДНР" зачитал наблюдателям приказ, в котором говорилось об отказе в доступе представителям миссии.





Пушилин заявил, что в пятницу, когда первый замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка и Васильевка, украинские силовики дважды открыли огонь из минометов. Также, по его словам, силовики попытались перехватить и увезти на свою территорию беспилотник ОБСЕ. При этом руководство мониторинговой миссии никак не отреагировало на эти нарушения, отметил Пушилин.

"Подобный подход руководства СММ ОБСЕ, призванного объективно мониторить обстановку, вызывает обеспокоенность руководства ДНР и наводит на мысль о предвзятом отношении к народным республикам. В связи с этим нами была принята вынужденная мера осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.