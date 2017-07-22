Погранслужба Украины задержала трех россиян

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании трех граждан России в Сумской области, которые пешком пересекли границу вне установленных пунктов пропуска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным пограничников, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний — внутренний паспорт гражданина России, а 15-летний подросток не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

На 27-летнего мужчину составили материалы за незаконное пересечение госграницы Украины. В свою очередь, 39-летнего мужчину задержали на трое суток для установления личности, после чего его также привлекут к административной ответственности. Несовершеннолетнего россиянина передадут представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации.

По данным погранслужбы, всего с начала года пограничники сумского отряда задержали 196 нарушителей государственной границы, из них 16 нелегальных мигрантов.