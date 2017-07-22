Порошенко поздравил жителей трех городов Донбасса с годовщиной освобождения

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости . Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения из-под контроля ополчения, выразив уверенность, что Киев вернет контроль над всем Донбассом.

"Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским", — написал президент Украины на странице в Facebook в субботу.

Северодонецк, Лисичанск и Рубежное находятся по соседству и расположены в западной части Луганской области, украинские военные вернули под контроль эти населенные пункты в июле 2014 года.