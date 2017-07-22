На Украине радиостанцию оштрафовали за отсутствие украинских песен

На Украине радиостанции "Общественное радио" и "Буковинская волна" оштрафованы за нарушения закона о доле песен на государственном языке в эфире. Соответствующее решение принял Национальный совет страны по вопросам телевидения и радиовещания.

"Радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен на государственном языке в объеме не менее 25 процентов от общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25 процентов от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00", - цитирует ТАСС сообщение Нацсовета Украины.

По данным ведомства, второго апреля в эфире "Общественного радио" с 15:00 до 22:00 доля песен на государственном языке составила 0 процентов. Компания должна оплатить штраф в размере 5 процентов от общего лицензионного сбора (около 68 долларов).

У радио "Буковинская волна" доля песен на украинском языке в тот же промежуток времени в день проведения проверки составила 24,7 процента. За это нарушение вещатель также заплатит штраф (около 170 долларов).

Закон о языковых квотах вступил в силу в ноябре прошлого года. Он ввел нормы, согласно которым доля песен на государственном языке должна составлять не менее 35 процентов от общего времени звучания песен. Телерадиоорганизации также обязаны обеспечивать не менее 60 процентов суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на украинском языке.

В течение первого года с момента вступления закона в силу квота будет составлять 25 процентов, в течение второго - 30 процентов и с третьего - 35 процентов.