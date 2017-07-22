Генерал США назвал козырь России в Сирии

РИА Новости США могут в любой момент попросить из Сирии, где они без разрешения Дамаска проводят военную операцию против террористов, заявил в пятницу глава спецназа США генерал Рэймонд Томас, сообщает

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии, США?». Они уже были близки к этому. Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — заявил Томас во время выступления на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Он отметил, что лишь борьба терроризмом является основанием для пребывания военных США в Сирии. Поэтому Вашингтон отказывается сворачивать свои операции здесь, несмотря на протесты властей страны. Однако власти Сирии выступают против иностранного военного присутствия в стране без разрешения. Но в итоге вынуждены мириться с пребыванием войск США на своей территории.