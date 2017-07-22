В Вашингтоне признали отсутствие у США легальных оснований оставаться в Сирии

У Соединенных Штатов нет законных оснований присутствовать в Сирии, где Вашингтон без разрешения Дамаска проводит военную операцию. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил американский генерал Раймонд Томас , сообщает РИА Новости

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии, США?». Они уже были близки к этому. Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — заявил Томас.

20 июля директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия вовлечена в сирийские дела, в частности, потому что «хочет насолить США». По словам американца, у него нет явных доказательств того, что Москва на самом деле стремится победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , комментируя высказывания Помпео, заявил, что существование военных баз США в Сирии не имеет под собой никаких правовых оснований и добавил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, свои военные базы в Сирии ни от кого не прячет.

Международная коалиция во главе с США действует на территории Сирии с сентября 2014 года. Операция проводится без согласия Дамаска. Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года после официальной просьбы со стороны правительства республики.