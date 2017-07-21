

Палестина замораживает все контакты с Израилем. С таким заявлением выступил президент страны Махмуд Аббас . Его слова передаёт ТАСС

«… это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом», - заявил Аббас.



Аббас сделал своё заявление в телеобращении к народу. Причиной обострения палестино-израильского конфликта стала установка металлодетекторов при входе в мечеть Аль-Акса. Согласно исламской традиции, эта мечеть – третья по значимости святыня в религии. Власти Израиля объясняют усиление мер безопасности убийством двух израильских полицейских в центре Иерусалима.