В Донбасс прибыли представители Госдепа США

Официальная делегация Госдепартамента США посетила Донбасс. Ее возглавляет спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер , в составе делегации также посол США на Украине Мари Йованович , сотрудник Госдепа Лейн Бал, военный атташе при посольстве США на Украине полковник Пол Шмидт и другие.

«Я приехал сюда лично, чтобы увидеть все собственными глазами. Могу сказать, что это ужасная трагедия», - сказал он, сообщается в Facebook военной операции Киева в Донбассе.

Представители Госдепа посетили район проведения Киевом спецоперации в Донбассе. «Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военного управления. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег», — говорится в сообщении.

24 июля Волкер посетит Киев, где запланирована его встреча с украинским руководством и обсуждение суверенитета страны и ее территориальной целостности.