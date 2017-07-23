Главные события у вас в почте
В Донбасс прибыли представители Госдепа США
Официальная делегация Госдепартамента США посетила Донбасс. Ее возглавляет спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, в составе делегации также посол США на Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепа Лейн Бал, военный атташе при посольстве США на Украине полковник Пол Шмидт и другие.
«Я приехал сюда лично, чтобы увидеть все собственными глазами. Могу сказать, что это ужасная трагедия», - сказал он, сообщается в Facebook военной операции Киева в Донбассе.
Представители Госдепа посетили район проведения Киевом спецоперации в Донбассе. «Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военного управления. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег», — говорится в сообщении.
24 июля Волкер посетит Киев, где запланирована его встреча с украинским руководством и обсуждение суверенитета страны и ее территориальной целостности.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать немедленного прекращения огня в Донбассе во время телефонных переговоров в «нормандском формате».
Телефонный разговор в «нормандском формате» между Порошенко, президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном состоится в понедельник, 24 июля, в 12.00 мск.
Владимир Путин Ангела Меркель Петр Порошенко Мари Йованович Еще 2 тега
Оставить комментарий
Последние новости
-
360tv.ru
-
RT на русском
-
Коммерсант