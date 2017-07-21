ФРГ: Перемирие в Донбассе провалено

В министерстве иностранных дел Германии заявили о провале режима прекращения огня на востоке Украины. Соответствующее заявление публикуется на сайте ведомства.



«Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — заявили в ведомстве.





МИД ФРГ заявили, что у сторон вооружённого конфликта нет достаточной политической воли для соблюдения условий перемирия. Власти Германии призвали стороны конфликта вернуться к выполнению договорённостей, так как в противном случае эскалация конфликта может привести к остановке процесса политического урегулирования. Киев и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в срыве перемирия. 20 июля появилась информация, что украинская армия за сутки потеряла убитыми девять военнослужащих. Так называемое «хлебное перемирие» было объявлено с 24 июня по 31 августа для сбора урожая.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.