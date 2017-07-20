Американский беспилотник провел разведывательный полет над Донбассом

Американский стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил полет над территорией Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты, которые занимаются отслеживанием военной техники.

Отмечается, что разведывательный полет беспилотника длился достаточно долго – аппарат курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения Украины с Луганской и Донецкой республиками.

Полет проходил на высоте около 16 тысяч километров. Беспилотник также приближался к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей на расстоянии около 40 километров.