Сообщения о потерях с рядах ВС Украины (ВСУ) появились на фоне «хлебного перемирия», которое должно продлиться в Донбассе до конца августа. Кроме того, 16 июля спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик заявил о существенном снижении интенсивности обстрелов на востоке Украины.

20 июля полковник Андрей Лысенко , спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО, прокомментировал заголовки о «девятерых убитых за сутки», которые попали во все основные СМИ Украины и России и заставили общественность вновь обратить внимание на донбасский конфликт. Между тем, если следовать стандартам пресс-служб ВСУ, эта информация о потерях несколько натянута.

С формальной точки зрения украинская армия потеряла девятерых не за сутки, а за двое — 19 и 20 июля, причем на разных участках линии фронта. Более того, в первом случае потери были понесены не в результате боевого столкновения или обстрела.

19 июля под населенным пунктом Новоташковское (Луганское направление) группа украинских солдат подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. В этом инциденте сразу погибли трое. Еще трое бойцов были ранены. Источники «Газеты.Ru» в ВСУ утверждают, что речь идет о мине ОЗМ-72, которая на армейском жаргоне обозначаются как «Ведьма». «Ведьма» — противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения еще советского производства, выпускалась в СССР с 1973 года. Подрыв не сопровождался обострением боев на этом участке фронта.

В свою очередь, с 19 июля начала обостряться ситуация на западной окраине Донецка в районе Марьинки, Александровки и Красногоровки. ВСУ утверждают, что обстрелы там начались с вечера, использовались минометы и стрелковое вооружение. Пулей снайпера был убит боец 128 горно-пехотной бригады младший сержант Сергей Гладкий. Сообщение о его гибели размещено на сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля

Через сутки, начиная с 4 утра в ночь на 20 июля, по данным украинских ВС, вооруженные формирования ДНР атаковали Красногоровку. Обстрел велся из танковых пушек, утверждает украинская сторона. В городке, который является спутником Донецка, было прямое попадание в квартиру в одной из пятиэтажек. «Жители дома эвакуированы. Предварительно установлено, что квартира, где разорвался снаряд и находится эпицентр пожара, была нежилой», — сообщили на сайте главного управления национальной полиции в Донецкой области.

На опорном пункте ВСУ при обстреле погибло четыре бойца, трое ранено. Полковник Лысенко утверждал, что «противник пытался подвинуть линию фронта», но конкретной информации о пехотных атаках со стороны ДНР нет.

По той же информации, бои начались 18 июля, когда та же 128 горно-пехотная бригада потеряла бойца под Зайцево (окраина Горловки). Бригада формируется в Закарпатье, а погибший был этническим венгром. 22-летний Золтан Балаж призвался из Виноградова Закарпатской области.

На фоне нынешних потерь обращает на себя внимание появление сообщений об «ответном огне» в сводках пресс-центров ВСУ и появившихся призывов украинских военных экспертов «эффективно ответить на огонь артиллерией».

На фоне явного обострения заместитель командующего 1 АК самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил об одном погибшем военнослужащем при артиллерийском обстреле мирном жителе Петровского района Донецка. Данные о безвозвратных потерях и раненых в самопровозглашенных республиках появляются нечасто. ДНР обвиняет в военных провокациях украинскую сторону.

«На Донецком направлении противник по 11 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил три артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 12 танковых снарядов, 45 мин калибра 120 мм и 25 мин калибра 82 мм», — сообщил Басурин.

По этим данным, за сутки в ДНР зафиксировали 30 обстрелов со стороны ВСУ, три мирных жителя получили ранения.

При резком обострении под Донецком в «хлебных» районах вокруг Волновахи, Тельманово и Новоазовска перемирие пока сохраняется, поля не горят, хлеб убирают.

Пока зафиксирован только один инцидент под Мариуполем, где возле поселка Гнутово (линия соприкосновения, рядом украинский КПВВ) 18 июля во время полевых работ подорвался на мине трактор. Но громкий резонанс на сообщения о потерях позволит политическому руководству Украины несколько «развязать» руки военным.

На Донбассе с высокой вероятностью стоит ждать обострения артиллерийских дуэлей.