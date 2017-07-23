Совбез ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму

Совет Безопасности ООН в понедельник, 24 июля, проведет внеочередное совещание по ситуации в Иерусалиме, где в результате столкновений между палестинцами и израильтянами погибли несколько человек. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в штаб-квартире всемирной организации.

По его словам, дискуссия состоится в закрытом режиме после утренней сессии Совета. В совещании, как ожидается, примет участие специальный координатор ближневосточного процесса Николай Младенов.

Ранее с призывом обсудить возможные шаги по деэскалации ситуации в Иерусалиме выступили члены Совбеза Египет, Франция и Швеция.

В пятницу, 21 июля, в Халамише, расположенном на населенном в основном палестинцами Западном берегу реки Иордан, погибли три израильтянина. Преступник с ножом проник в дом и напал на находившихся в нем людей. Погибли мужчина 60 лет, женщина такого же возраста и мужчина 40 лет. Еще одна женщина 60 лет была ранена.

Ранее в тот же день израильская полиция в Восточном Иерусалиме пресекла попытки арабов провести акции протеста против дополнительных мер безопасности в Старом городе, введенными израильскими властями. Это решение последовало за вооруженным нападением на израильских полицейских в районе Львиных ворот 14 июля, в результате которого погибли два стража порядка.