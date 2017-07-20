Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Украине предрекли будущее безлюдной степи

Представитель аналитического центра Warsaw Enterprise Institute, эксперт по вопросам безопасности Анджей Талага заявил, что демографические проблемы Украины могут отразиться на Польше. Об этом говорится в его статье для Rzeczpospolita.
«Настоящая катастрофа приближается со стороны Украины, где демографический коллапс из-за развала экономики приведет к юго-восточной границе Польши нарушителей», - написал он. Автор считает, что из-за отмены виз с ЕС миграция только возрастет.
Талага подчеркнул, что ООН включила Польшу и Украину в «группу стран, которым больше всего грозит депопуляция». Он заявил, что сейчас ВВП Украины составляет 83 миллиарда долларов, а в 2013 году, еще до Евромайдана, этот показатель был на уровне 180 миллиардов долларов. «Это расплата украинцев за революции и конфликт с Россией. Доход среднего украинца упал ниже уровня мусульманских стран Северной Африки. Масштабы распада настолько велики, что требуют радикального плана восстановления, поддерживаемого беспрецедентной международной помощью», - подчеркнул он.
По словам эксперта, сейчас «даже неизвестно», сколько людей живет на Украине. Он отметил, что ни одна перепись не проводилась «после потери Крыма и Донбасса». «Последние данные с 2001 года, тогда Украина имела население 48 миллионов человек, но все указывает на то, что в настоящее время там меньше людей, чем в Польше», - отметил он.
«Триста лет назад большая часть территории нынешней Украины представляла собой необжитые степи. Кто знает, случится ли это снова», - подчеркнул Талага.
В декабре прошлого года компания Research & Branding Group выпустила исследование, согласно которому 34 процента населения были готовы навсегда покинуть Украину. По сравнению с февралем 2015 года, миграционные настроения увеличились на шесть процентов. Главными причинами возможной эмиграции украинцы называют предложение прибыльной работы и вооруженный конфликт в стране.
Еще 1 источник
В мире Видео Главное Польша
ЕС ООН
Оставить комментарий

Последние новости