Украине предрекли будущее безлюдной степи

Представитель аналитического центра Warsaw Enterprise Institute, эксперт по вопросам безопасности Анджей Талага заявил, что демографические проблемы Украины могут отразиться на Польше. Об этом говорится в его статье для Rzeczpospolita.

«Настоящая катастрофа приближается со стороны Украины, где демографический коллапс из-за развала экономики приведет к юго-восточной границе Польши нарушителей», - написал он. Автор считает, что из-за отмены виз с ЕС миграция только возрастет.

Талага подчеркнул, что ООН включила Польшу и Украину в «группу стран, которым больше всего грозит депопуляция». Он заявил, что сейчас ВВП Украины составляет 83 миллиарда долларов, а в 2013 году, еще до Евромайдана, этот показатель был на уровне 180 миллиардов долларов. «Это расплата украинцев за революции и конфликт с Россией. Доход среднего украинца упал ниже уровня мусульманских стран Северной Африки. Масштабы распада настолько велики, что требуют радикального плана восстановления, поддерживаемого беспрецедентной международной помощью», - подчеркнул он.

По словам эксперта, сейчас «даже неизвестно», сколько людей живет на Украине. Он отметил, что ни одна перепись не проводилась «после потери Крыма и Донбасса». «Последние данные с 2001 года, тогда Украина имела население 48 миллионов человек, но все указывает на то, что в настоящее время там меньше людей, чем в Польше», - отметил он.

«Триста лет назад большая часть территории нынешней Украины представляла собой необжитые степи. Кто знает, случится ли это снова», - подчеркнул Талага.

В декабре прошлого года компания Research & Branding Group выпустила исследование, согласно которому 34 процента населения были готовы навсегда покинуть Украину. По сравнению с февралем 2015 года, миграционные настроения увеличились на шесть процентов. Главными причинами возможной эмиграции украинцы называют предложение прибыльной работы и вооруженный конфликт в стране.