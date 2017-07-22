Эмир Катара понадеялся на окончание бойкота со стороны арабских стран

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани публично осудил бойкот, который Дохе объявили несколько арабских стран, а также понадеялся на урегулирование разногласий между государствами. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Al Jazeera.

Глава Катара указал, что его страна открыта к диалогу по решению существующих проблем, но только при наличии уважения других государств к суверенитету Катара.

Также он подчеркнул, что бойкот является «спланированной кампанией по очернению Катара в глазах мирового сообщества». Он считает, что план объявивших бойкот стран провалился, поскольку «жители эмирата показали высокий моральный дух».

Аль-Тани добавил, что «Катар ведет бескомпромиссную борьбу с терроризмом, которая нашла международное признание».

22 июня Катару передали список из 13 требований, который включал в себя закрытие телеканала Al Jazeera и турецкой военной базы, прекращение дипломатических отношений с Ираном и контактов с организацией «Братья-мусульмане»

За две недели до этого Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Одновременно против Дохи были введены санкции, включающие, в том числе, запрет на поставки продовольствия в страну. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.