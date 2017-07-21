Порошенко угрожает России новыми санкциями

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен требовать немедленного прекращения огня в Донбассе во время телефонных переговоров в «нормандском формате».

«Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита «Большой семерки», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Накануне Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения из-под контроля ополчения. Он также заявил, что Донбасс будет украинским.

Военное противостояние между новой украинской властью и жителями Донбасса началось в 2014 году. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное находятся в западной части Луганской области недалеко друг от друга.