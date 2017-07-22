Сенат Польши одобрил скандальный законопроект о Верховном суде

Польский сенат (верхняя палата парламента) утвердил план судебной реформы, предложенный правительством правой националистической партии "Закон и справедливость". Теперь документ предстоит подписать президенту, после чего он приобретет силу закона. Об этом информирует ТАСС

Сейм (нижняя палата парламента) одобрил законопроект в четверг.

По мнению оппозиционных сил, с одобрением законопроекта и его подписанием президентов независимость судебной системы Польши от политических властей будет уничтожена.

Ранее в десятках городов страны прошли демонстрации, на которых люди требовали от главы государства наложить вето на скандальный закон о Верховном суде. В Варшаве, по данным мэрии, в акциях протеста приняли участие около 50 тысяч человек.